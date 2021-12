Może być jeszcze bardziej śmiercionośna, dlatego trzeba się przygotować. Profesor z Oksfordu o kolejnej pandemii

Świat od wielu miesięcy zmaga się z pandemią COVID-19. To nie jest ostatni raz, gdy wirus zagraża naszemu życiu i źródłom naszego utrzymania. Prawda jest taka, że kolejny może być gorszy - stwierdziła profesor na Uniwersytecie Oksfordzkim Sarah Gilbert. Dlatego tak ważne jest, by świat był przygotowany na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa.

- Kolejna pandemia może być bardziej zaraźliwa, bardziej śmiercionośna lub spełniać oba te warunki - ostrzega w poniedziałek w stacji BBC prof. Uniwersytetu Oksfordzkiego Sarah Gilbert, która jest jedną z twórczyń szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca.- To nie jest ostatni raz, gdy wirus zagraża naszemu życiu i źródłom naszego utrzymania. Prawda jest taka, że kolejny może być gorszy. Nie możemy pozwolić na to, byśmy po przejściu tego wszystkiego co nas spotkało, stwierdzili, że ogromne straty gospodarcze, które ponieśliśmy oznaczają, że nadal nie mamy środków, by przygotować się przed kolejną pandemią - podkreśliła Gilbert.