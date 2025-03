Foki mają "superzmysł", dzięki któremu nie toną

Naukowiec z Irlandii Północnej odkrył superzmysł, dzięki któremu foki są wspaniałymi nurkami. Zwierzęta te wiedzą, jaki mają poziom tlenu we krwi. - To jedno ze zwierząt najlepiej przystosowanych do życia - powiedział doktor Chris McKnight, pracujący na szkockim University of St. Andrews

Doktor Chris McKnight z University of St. Andrews w Szkocji prowadził badania nad fokami szarymi. Chciał sprawdzić, dlaczego zwierzęta te potrafią wstrzymywać oddech pod wodą znacznie dłużej niż inne gatunki. Odkrył, że posiadają superzmysł, dzięki któremu po prostu wiedzą, jaki poziom tlenu mają we krwi. Dzięki tej umiejętności są świadome tego, jak długo mogą być pod wodą i nie toną.

- Odkrycie tak fundamentalnego aspektu ewolucji ssaków morskich jest niezwykle ekscytujące - powiedział dr McKnight. Artykuł na ten temat został opublikowany w czwartek w czasopiśmie "Science".

Wyjątkowe przystosowanie do życia

Chociaż naukowcy byli już wcześniej świadomi tego, w jaki sposób ssaki mogą długo wstrzymywać oddech, nie wiedzieli, że potrafią one oceniać długość swoich nurkowań.

Żeby to okryć, przez prawie rok McKnight obserwował sześć młodych fok szarych w uniwersyteckiej jednostce badawczej ds. ssaków morskich, sprawdzając, w jaki sposób dostosowują one swoje zachowanie do ilości dostępnego tlenu.

W czasie obserwacji badacz zauważył, że duża dostępność tlenu miała pozytywny wpływ na czas trwania każdego nurkowania, ale dwutlenek węgla pozostawał fokom obojętny. Pokazało to, że foki nie są wrażliwe na dwutlenek węgla tak jak inne gatunki. - To jedno ze zwierząt najlepiej przystosowanych do życia - podkreślił badacz.

Foka szara Adobe Stock

Autorka/Autor:anw

Źródło: BBC