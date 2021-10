Unikatowa misa i mnóstwo przedmiotów z brązu sprzed trzech tysięcy lat. Wykopaliskami kierował polski archeolog

Pierwsze takie znalezisko w Austrii

Wykopaliska w Ebreichsdorf prowadzone są od września 2019 roku. W najbliższych latach w miejscu tym powstanie stacja kolejowa, dlatego na zlecenie Austriackich Kolei Federalnych, przed jej budową wkroczyli archeolodzy, by sprawdzić, co kryje się pod ziemią.

- To dla mnie odkrycie życia - powiedział kierownik wykopalisk w Ebreichsdorf, polski archeolog dr Michał Sip z firmy Novetus, komentując znalezisko złotego skarbu sprzed tysięcy lat. - Pracowałem na kilku kontynentach, również w Egipcie czy w Gwatemali, ale do tej pory nie udało mi się znaleźć czegoś podobnego - dodał.

- To pierwsze znalezisko tego typu na terenie Austrii i drugie na wschód od linii Alp - sprecyzował archeolog. Dodał, że pojedyncze naczynia tego typu odkrywano do tej pory w Hiszpanii, Francji czy Szwajcarii. - Zdecydowanie więcej znanych jest z obszaru północnych Niemiec, Skandynawii i Danii - bo tam je wytwarzano - mówił archeolog. Według jego szacunków w całej Europie znanych jest ponad trzydzieści takich mis.

Motyw słońca

Jak się okazało, w obu grudkach był zwinięty złoty drut. Same zaś grudki są pozostałością po materiale organicznym, być może tkaninie lub skórze (wyjaśnią to analizy DNA). Tkanina była przeszywana złota nicią, którą następnie zwinięto - i owinięto dodatkowo złotym drutem.

Interesująca społeczność z dzisiejszego Ebreichsdorf

- W czasie istnienia osady mogło być to bagno albo też ciek zapełniał się częściowo sezonowo. W nim, na odcinku kilkuset metrów, wydobyliśmy już prawie pięćset przedmiotów z brązu. Są to szpile, sztylety czy noże - relacjonował dr Sip. Jak dodał, żaden z nich nie jest uszkodzony - co oznacza, że nie był to śmietnik. Oprócz tego w cieku znaleziono setki kilogramów skorup ceramicznych i kości zwierzęcych.