Ostrzeżenia przed ulewami w większości województw

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na przeważającym obszarze Polski. Miejscami może spaść w sumie nawet to 70 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia.

Intensywne opady deszczu: alerty IMGW drugiego stopnia

Prognozowane są tam opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana całkowita suma opadu wyniesie od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 70 l/mkw. Miejscami możliwe są również burze.

Na Śląsku ostrzeżenia będą ważne od północy w poniedziałek do godziny 8 we wtorek. W Małopolsce wejdą w życie o godz. 22 w niedzielę, a stracą ważność o godz. 8 we wtorek.