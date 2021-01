Hiszpania w okowach mrozu i śniegu. Co najmniej jedna osoba nie przeżyła ataku zimy

Wypadki, niektórym zabrakło prądu. Atak zimy na północy Polski - 06-01-2021 Intensywne opady śniegu z silnym wiatrem sprawiły na Pomorzu wiele utrudnień. Powalone drzewa i konary blokowały drogi, doszło do kilku wypadków. Mieszkańcy niektórych gmin byli odcięci od prądu. Straż pożarna interweniowała ponad 100 razy. czytaj dalej

Zmarł mężczyzna

W czwartek po południu niemal w całej Hiszpanii panują bardzo trudne warunki atmosferyczne, które doprowadziły do poważnych utrudnień komunikacyjnych. Z szacunków Głównej Dyrekcji Transportu Drogowego (DGT) wynika, że zablokowanych z powodu zalegającego na jezdni śniegu jest już ponad 160 dróg krajowych.Wśród nieprzejezdnych tras są trzy autostrady: biegnące przez środkową Hiszpanię A-4 i A-40, a także A-7, która łączy Barcelonę z Malagą.

Atak zimy doprowadził do zgonu mężczyzny w miejscowości Paso Cortes de Aragon de Calatayud, na północnym wschodzie kraju. Według informacji służb medycznych prawdopodobnym powodem zgonu ponad 30-letniego mężczyzny było wychłodzenie organizmu podczas przebywania poza domem.

W czwartek w Asturii wznowiono poszukiwania pracownika pomagającego w akcji odśnieżania jednej z regionalnych dróg, który w weekend został porwany przez lawinę. Służby ratownicze używają sprowadzonego z Łotwy drona z georadarem.

Wideo Opady śniegu w Madrycie

Na termometrze -35,6 stopni

Jeszcze w środę informowano o rekordowo niskiej temperaturze odnotowanej w historii pomiarów w Hiszpanii. Termometr w Pirenejach w miejscowości Clot del Tuc de la Llanca wskazał tego dnia -34,1 stopnia Celsjusza. Hiszpańskie media podały, że już w czwartek rekord ten został pobity. W Vega de Liordes na terenie Gór Kantabryjskich zarejestrowano bowiem -35,6 st. C.

Obie wartości zostały odnotowane na prywatnych stacjach meteorologicznych. Państwowa Agencja Meteorologiczna (AEMET) za oficjalny rekord zimna nadal uznaje -32 st. C z 1956 roku.

12 regionów z alertami

Jak wyjaśniają synoptycy, za aktualną sytuację pogodową w kraju odpowiedzialna jest burza Filomena. AEMET prognozuje na czwartek największe opady śniegu od lat. W miastach Jaen i Albacete na południu ma spaść do 20 centymetrów. Stolica, gdzie już jest biało, powinna zanotować porcję 5 cm świeżego śniegu. Obecnie alertami objętych jest 12 regionów.

Miejscami mogą występować także obfite opady deszczu rzędu 80-100 litrów wody na metr kwadratowy oraz silny wiatr w porywach dochodzący do 80 kilometrów na godzinę. W czwartek w centralnych częściach Hiszpanii wartości na termometrach osiągały nawet -11 st. C. Tak ma być co najmniej do niedzieli.