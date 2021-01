Pogoda na 5 dni: Idzie srogi mróz. Lokalnie będzie nawet -10 stopni

Lód na jezdniach niemal całej Polski. IMGW ostrzega - 07-01-2021 W ciągu najbliższych godzin miejsca, gdzie nie będzie ślisko, będą wyjątkiem. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniami. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu niżowego z centrum wędrującym znad naszego kraju w stronę Białorusi. Nad północnymi i zachodnimi regionami zalega jeszcze słabo aktywny front atmosferyczny. Z północy napływa zimne i wilgotne powietrze arktyczne.

Piątek na południu i południowym wschodzie kraju upłynie z pochmurną aurą, jednak chwile z przejaśnieniami też się znajdą. Poza tym zachmurzenie będzie duże, miejscami spadnie też do 1 centymetra śniegu. Drogi będą śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza w pasie od Suwalszczyzny i Warmii, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, po Śląsk do 2 st. C. na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Będzie się przejaśniać

Sobota na południu również zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Słabe opady śniegu przewidywane są miejscami w północnych i zachodnich regionach, nie spadnie go więcej niż do 1 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę czeka nas pochmurna aura, ale można liczyć na większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna osiągnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky)

Rano nawet -10 stopni, wróci śnieg

Pierwszego dnia następnego tygodnia nie zabraknie chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Będzie mroźno, rano na wschodzie wartości na termometrach spadną do -10 st. C. W najcieplejszych chwilach dnia temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na wtorek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od północy w głąb kraju będą opadami śniegu o sumie do 5 cm. Na Pomorzu opady przejdą w śnieg z deszczem. Jezdnie będą śliskie. Termometry pokażą od -2 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami okaże się dość silny.