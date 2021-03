Bóbr w Bałtyku. "Myślę, że przepłynął dobry kilometr, oczywiście z przerwami na mycie futerka"

Tryskająca ze szczeliny wulkanu lawa. Reporter 24 pokazuje ją wam z bliska - 21-03-2021 Ze szczeliny wulkanu Fagradalsfjall, który wybuchł w piątek w nocy, wciąż wydobywa się lawa. Zdjęcia i nagrania tego spektakularnego widoku otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

"Po kąpieli wskoczył z powrotem do morza"

Bóbr to zwierzę ziemnowodne, ale z pewnością nie morskie. Czasami można natknąć się na niego nad polskim morzem. Kąpiącego się w Bałtyku gryzonia uchwycił na nagraniu Reporter 24. Pan Michał, który wysłał nam materiał, przekazał, że choć często spaceruje z rodziną po świnoujskich plażach, na taki widok natknął się po raz pierwszy.

Internauta powiedział, że jego uwagę zwróciła grupka ludzi skupiona w jednym miejscu.

- Zauważyłem, że coś nagrywają. Podeszliśmy z rodziną bliżej, okazało się, że to myjący się bóbr. Pierwszy raz widziałem coś takiego, a na tej plaży bywam dość często - mówił. - Zwierzak, jak widać na nagraniu, po kąpieli wskoczył z powrotem do morza. Przepłynął kawałek i wyszedł na plażę, umył się, i znowu: przepłynął kawałek, wyszedł, umył się i popłynął dalej. I tak kilka razy. Obserwujemy go od kilkudziesięciu minut i spacerujemy równolegle do niego. Myślę, że przepłynął już dobry kilometr, oczywiście z przerwami na mycie futerka - opowiadał pan Michał.

Reporter 24 zauważył bobra na plaży w Świnoujściu (Zachodniopomorskie).

Biologia gatunku

Bób europejski (Castor fiber) to największy gryzoń występujący w Europie. Należy do rodziny bobrowatych (Castoridae). Długość ciała dorosłego osobnika wynosi 75-100 centymetrów, ogona 30-40 cm. Futro tego gryzonia jest błyszczące i miękkie, zazwyczaj brązowe. Jako zwierzęta roślinożerne, bobry żywią się prawie wszystkimi gatunkami roślin przybrzeżnych i wodnych, występujących w środowisku, w którym żyją.

Bobry są przystosowane do ziemnowodnego trybu życia. Zasiedlają różnego typu cieki i zbiorniki wodne, w tym rzeki, strumienie i potoki, rowy melioracyjne, jeziora i bagna. Gatunek ten przeważnie preferuje środowiska słodkowodne w sąsiedztwie lasów, jednak można go spotkać również na terenach rolniczych, obszarach podmiejskich i w miastach.

- Bobry widywane są na plażach lub kiedy pływają w Bałtyku. Nie jest to rzadki widok - powiedziała w rozmowie z tvnmeteo.pl doktor Iwona Pawliczka vel Pawlik, kierownik Stacji Morskiej im. Profesora Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Trudno jest powiedzieć, co rzadziej można spotkać nad morzem - fokę czy bobra.