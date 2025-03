Już w sobotę zaćmienie Słońca. Tego na pewno nie wiecie

Zaćmienia powtarzają się w cyklu 18 lat, 11 dni i 8 godzin. Mniej więcej tak długo trwa bowiem saros - okres astronomiczny, po którym Ziemia, Słońce i Księżyc wracają do niemal identycznego położenia względem siebie. Zaćmienia te mają bardzo podobną geometrię i występują o tej samej porze roku, jednak nie w tym samym miejscu - przesunięcie cyklu o osiem godzin sprawia, że wypada ono nieco bardziej na zachód. Na idealny powrót do tego samego regionu geograficznego trzeba poczekać mniej więcej trzy sarosy, czyli 54 lata i 34 dni.

W ciągu jednego roku może wystąpić od dwóch do pięciu zaćmień Słońca, przy czym maksymalnie dwa z nich mogą być całkowite. W XXI wieku maksymalna roczna liczba tych zjawisk wyniesie cztery - do tej pory taką liczbę zanotowano w roku 2011, a w przyszłości czeka nas to jeszcze w latach: 2029, 2047, 2065, 2076 i 2094.