Krwawy Księżyc pojawi się na niebie. Skąd bierze się jego barwa

Krwawy Księżyc. Czy zobaczymy go w Polsce

Niestety nie wszyscy będą mogli podziwiać to zjawisko. W tej grupie znalazła się między innymi Polska. Według portalu timeanddate.com moment całkowitego zaćmienia przypadnie w piątek, 14 marca, kiedy w naszym kraju będzie godzina 7.26. O tej porze Księżyc będzie znajdował się już poniżej horyzontu z perspektywy obserwatora w Polsce, co oznacza, że nie będziemy mogli zaobserwować Krwawego Księżyca.

- Faza częściowa będzie niewidoczna z naszego kraju, bo zdarzy się o wschodzie Słońca. Przed zachodem księżyca wejdzie on w fazę półcieniową, ale jego jasność zmieni się bardzo nieznacznie, w dodatku będzie niziutko nad horyzontem. Ale może uda się go dostrzec - przyznał wicedyrektor Planetarium Śląskiego, Damian Jabłeka.

Dlaczego zmieni kolor

W trakcie zaćmienia Księżyc będący w pełni znajduje się w cieniu rzucanym przez Ziemię w przestrzeń kosmiczną. Wzdłuż krawędzi tego cienia przez ziemską atmosferę przechodzą jednak promienie słoneczne. Gazowa powłoka rozprasza światło niebieskie, a to czerwone zakrzywia w kierunku naszego naturalnego satelity. W ten sposób dochodzi do niecodziennej "zmiany barwy" Księżyca.

Kolejne intrygujące zjawisko już za kilkanaście dni

- Księżyc zakryje około 15 procent tarczy słonecznej. Chociaż to niewiele, przy odpowiednich zabezpieczeniach sprzętu, a zwłaszcza oczu za pomocą silnych, przeznaczonych do obserwacji Słońca filtrów będzie można to wyraźnie zobaczyć. To będzie najbardziej efektowne zjawisko astronomiczne w najbliższych miesiącach - ocenił Damian Jabłeka.