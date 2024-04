Doskonale zachowane freski odkryte w Pompejach

czytaj dalej

W Ustce we wtorek odnotowano niezwykły skok temperatury. O godzinie 16 była ona najzimniejszym miastem w kraju, by zaledwie dwie godziny później stać się najcieplejszym. O tym, co spowodowało tę zmianę, rozmawialiśmy z rzecznikiem IMGW Grzegorzem Walijewskim.