Tak wygląda pozaziemski trening. "Wyzwanie dla ludzkiego ciała"

"Brak grawitacji to wyzwanie dla ludzkiego ciała"

- Codzienna aktywność fizyczna jest obowiązkowym elementem dnia astronauty przebywającego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To fizjologiczna konieczność, bez której nie da się wrócić na Ziemię w dobrej formie. Brak grawitacji to wyzwanie dla ludzkiego ciała - układ mięśniowy i kostny szybko ulega osłabieniu, dlatego dbam o swój codzienny trening. Do wykorzystania mam urządzenia oporowe czy maszynę do ćwiczeń z obciążeniem - przekazał polski astronauta.