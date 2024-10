Rośliny z naszych lasów chętniej migrują na zachód

Duże zaskoczenie

- To stoi w sprzeczności z powszechnym założeniem, że wzrost temperatury spowodowany zmianami klimatycznymi skłania wiele gatunków do przenoszenia się do chłodniejszych regionów na północy - napisali naukowcy. Jednocześnie naukowcy uważają, że to zjawisko można tłumaczyć zmianami środowiskowymi wywołanymi przez człowieka. - Wiele europejskich roślin leśnych ma tendencję do migracji na zachód, podążając za obszarami o dużej koncentracji azotu w glebie. Dzieje się tak w wyniku działalności przemysłowej, ruchu drogowego oraz użytkowania ziemi przez człowieka - stwierdzili naukowcy.