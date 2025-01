Przyniosła ledwo żywego szczeniaka pod drzwi kliniki. Pokazali nagranie

Wzruszające nagranie

Na nagraniu z monitoringu widać, jak suczka niesie w pysku szczeniaka i kładzie go pod kliniką weterynaryjną Beylikduzu Alfa. Chwilę później otwierają się drzwi i lekarz weterynarii bierze młode w ręce, uważnie mu się przygląda, a następnie wpuszcza matkę do środka przychodni. Następnie widać, jak weterynarze podają leki szczeniakowi, ogrzewają go, a wszystkiemu przygląda się suczka.

- Myśleliśmy, że wszystkie jej młode nie żyją. Okazało się jednak, że szczeniak, który do nas trafił, ma też brata - powiedział Baturalp Oghan, właściciel kliniki. - Suczka przyniosła nam szczeniaka i postawiła pod drzwiami. Kiedy jeden z pracowników zauważył to, przyjął ich - dodał. Jak się okazało, drugiego szczeniaka przynieśli do tej samej kliniki okoliczni mieszkańcy. - On także połączył się z matką - mówił Oghan.