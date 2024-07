Perseidy wracają! Wiemy, kiedy na niebie pojawi się najwięcej "łez świętego Wawrzyńca"

Perseidy już w tym tygodniu pojawią się na polskim niebie. Ten popularny rój meteorów, zwany także "łzami świętego Wawrzyńca", powiązany jest z kometą Swift-Tuttle, która po raz ostatni zawitała do nas w 1992 roku. Na maksimum zjawiska przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów, którego orbita przecina się z ziemską. Zjawisko to jest widoczne na niebie mniej więcej od 17 lipca do 24 sierpnia, a najlepiej obserwować je na półkuli północnej. W maksimum roju można zobaczyć nawet kilkadziesiąt "spadających gwiazd" w ciągu godziny.