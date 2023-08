Perseidy 2023. Noc "spadających gwiazd" już dziś

Maksimum roju Perseidów przypada na noc z soboty na niedzielę. Najwięcej "spadających gwiazd" będzie można zobaczyć nad ranem. Obserwacji nie zakłóci Księżyc. Najlepiej wybrać się w miejsca, gdzie będziemy z dala od świateł.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów, którego orbita co roku przecina się z ziemską. Zjawisko to można obserwować mniej więcej od połowy lipca do drugiej połowy sierpnia. Z maksimum roju mamy do czynienia 12 i 13 sierpnia.

Perseidy 2023. W nocy z soboty na niedzielę kulminacja

- Perseidy będą w tym roku wyglądały dość normalnie. W trakcie maksimum będzie szansa zobaczenia 50-80 'spadających gwiazd' w ciągu godziny. Dokładna ich liczba nie jest łatwo przewidywalna - wyjaśnił doktor Kamil Deresz z Planetarium Centrum nauki Kopernik w Warszawie.

Kulminacja roju przypada w tym roku na noc z soboty na niedzielę, a najwięcej "spadających gwiazd" powinno się pojawić w niedzielę nad ranem. - Szykuje się dobra pogoda. Księżyc jest w takiej fazie, że nie będzie w tym czasie mocno świecił. Najlepsze warunki do obserwacji będą poza miastami, z daleka od świateł - zaznaczył ekspert.

Do obserwacji "spadających gwiazd" nie potrzeba teleskopów ani lornetek, wystarczy nieuzbrojone oko.

Spadające gwiazdy, czyli meteory

Meteory, potocznie zwane spadającymi gwiazdami, to świetlne zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, a zwanych meteoroidami. Zdecydowana ich większość ulega zniszczeniu w atmosferze. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, mamy do czynienia z meteorytem.

Tak zwany radiant Perseidów - czyli punkt, z którego wydają się wybiegać, gdybyśmy przedłużyli ich trasy po niebie - znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Jednak obiekty te "rozbiegają się" po całym niebie. W trakcie aktywności roju radiant przesuwa się pomiędzy konstelacjami Kasjopei, Perseusza i Żyrafy, a w czasie maksimum będzie w konstelacji Perseusza.

Perseidy były w przeszłości nazywane "łzami świętego Wawrzyńca", co wiązało się z datą jego domniemanej męczeńskiej śmierci 10 sierpnia.

Niebo w sierpniu Mateusz Krymski/PAP

Noc "spadających gwiazd" organizuje wiele ośrodków

Wiele planetariów i innych ośrodków w Polsce organizuje wspólne oglądanie "spadających gwiazd". Na przykład w Warszawie będzie można spoglądać w niebo na zielonym terenie nad Bulwarami - pomiędzy Centrum Nauki Kopernik (CNK) a Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego. Jak zapowiadają organizatorzy spotkania, by niebo w trakcie obserwacji było ciemniejsze, ma zostać wyłączona iluminacja CNK, planetarium, okolicznych mostów i innych obiektów.

Piknik Spadających Gwiazd organizuje Obserwatorium Astronomiczne w miejscowości Piwnice, 14 kilometrów od Torunia (obserwatorium jest częścią Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Z kolei Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne zapraszają na Warmińską Noc Perseidów z Kopernikiem. Różne atrakcje, w tym prezentacja instrumentarium Kopernika, będą czekały na zainteresowanych już od godz. 15 w olsztyńskim Parku Centralnym

W dniach 12-15 sierpnia odbędzie się również XI Festiwal Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej (województwo śląskie), w ramach programu "Ciemne Niebo" Stowarzyszenia Polaris - OPP. Maksimum roju Perseidów przypada tym razem blisko nowiu Księżyca, co daje duże możliwości obserwacji ciemnego nieba oraz okazję do przeprowadzenia warsztatów na temat redukcji zanieczyszczenia światłem "w idealnych wręcz okolicznościach" - podkreślili organizatorzy wydarzenia. Obserwacje będą możliwe w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi - spotkanie jest organizowane przez Zieloną Łódź i Planetarium EC1. Na polanie ma stanąć teleskop zwierciadlany. Dla uczestników Nocy Perseidów przygotowanych zostało 100 leżaków, ale najlepiej zabrać też własny koc i ciepłe ubranie. Wstęp tylko z ważnym biletem do Ogrodu Botanicznego.

Na noc z gwiazdami zaprasza także Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach (woj. małopolskie). Dogodne miejsce do obserwacji będzie również w skansenie w Ochli (Zielona Góra). Organizatorami "Nocy Spadających Gwiazd" są Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli

