Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami

Lwica w zoo w Oregonie zauważyła ukrytą kamerę Źródło: Oregon Zoo/TMX/Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowego zdarzenia doszło w Oregon Zoo w Portland na początku sierpnia. Nagranie trafiło jednak do sieci dopiero teraz.

Lwica pokazała wnętrze swojej paszczy. Nagranie

Na nagraniu widać, jak samica lwa afrykańskiego, będąca częścią wystawy "Drapieżnicy Serengeti", regionu geograficznego w północnej Tanzanii, dostrzega ukrytą kamerę leżącą na ziemi. Zwierzę najpierw w nią uderza, a potem kilkukrotnie zaciska na niej swoje szczęki, pokazując swoje efektowne zęby.

"Duży kot nadal jest kotkiem"

Wideo wywołało spore poruszenie wśród internautów, którzy prześcigali się w kreatywnych komentarzach.

"Oto jeden ze sposobów na sprawdzenie migdałków!" - napisała jedna z internautek na profilu Facebook'owym ogrodu zoologicznego. "Nagle wszyscy jesteśmy jesteśmy kocimi dentystami" - skomentowała inna. "Kto nie kocha lwich selfie!" - dodała kolejna internautka, a jeszcze inna wielbicielka lwicy napisała: "cóż, to koty, jeśli postawisz coś na krawędzi, to to strącą".

Samo zoo skomentowało wideo w następujący sposób: "duży kotek nadal jest kotkiem".

Lwica w zoo w Oregonie zauważyła ukrytą kamerę Źródło: Oregon Zoo/TMX/Reuters