W Oklahomie urodziły się dwa tygrysy sumatrzańskie. Na świecie żyje ledwie 500 osobników tego gatunku

czytaj dalej

Co najmniej 16 osób zginęło w Indiach w wyniku oberwania się chmury oraz wywołanych przez ulewny deszcz powodzi błyskawicznych. Stało się to podczas dorocznej hinduistycznej pielgrzymki do sanktuarium w jaskini Amarnath w indyjskim Kaszmirze. Kilkadziesiąt osób uważa się za zaginione. Trwa akcja ratownicza.