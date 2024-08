Marsjański pył może pomóc w ociepleniu atmosfery Czerwonej Planety

Niska temperatura, wynosząca średnio minus 62 stopnie Celsjusza przy powierzchni, to jedna z wielu przeszkód w drodze do przyszłej, potencjalnej kolonizacji Marsa przez człowieka. Od dłuższego czasu część naukowców bada możliwość tzw. terraformowania Czerwonej Planety - czyli procesu zmiany jej warunków. Wiele z dotychczas przedstawianych pomysłów na ocieplenie klimatu Marsa były raczej scenariuszami z kategorii science fiction. Jednak najnowsze badania naukowców opublikowane w sierpniu w "Science" przedstawiają zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię.

Małe pręty z marsjańskiego pyłu

Badacze z uniwersytetów w Chicago, Northwestern i Central Florida uważają, że do atmosfery Czerwonej Planety można wpompować aerozol odpowiednio przygotowanych fragmentów marsjańskiej gleby, która zawiera między innymi duże ilości żelaza i glinu. Mikroskopijny rozmiar i kształt cząsteczek marsjańskiego pyłu w naturalnej postaci nie sprzyjają pochłanianiu promieniowania ani odbijaniu go z powrotem na powierzchnię. Dlatego naukowcy wpadli na pomysł przekształcenia go w formę maleńkich pręcików o długości 9 mikrometrów.

Niezwykłe efekty

Badacze sprawdzili skuteczność metody na podstawie komputerowych modeli klimatycznych Marsa. Wynika z nich, że przy corocznym wpompowaniu około 2 milionów ton pręcików na wysokości od 10 do 100 metrów nad powierzchnią planety - temperatura atmosfery mogłaby się podnieść o około 30 stopni Celsjusza. Takie ocieplenie stworzyłoby warunki do rozwoju mikroorganizmów - a to pierwszy krok w przekształceniu Marsa w planetę nadająca się do zamieszkania.