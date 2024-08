Koniec lata jest nieubłagany. Jutro powitamy pierwszą z jesieni

W niedzielę, 1 września, powitamy pierwszą z jesieni - meteorologiczną. Do astronomicznej i kalendarzowej zostało nam jeszcze kilka tygodni. Widać coraz więcej oznak zmieniającej się pory roku.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W tym roku astronomiczna jesień rozpocznie się w niedzielę 22 września. Datę tę wyznacza moment równonocy jesiennej, który nastąpi o godzinie 14.43. Dzień później, 23 września, powitamy kalendarzową.

Jesień astronomiczna trwa od momentu równonocy jesiennej. Zjawisko to następuje wtedy, kiedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi. Ziemia przekracza punkt na swojej orbicie, w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są jednocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach. Od tego momentu półkula północna jest słabiej oświetlana niż południowa, aż do równonocy wiosennej. Astronomiczna jesień potrwa do przesilenia zimowego, czyli do 21 lub 22 grudnia.

Kalendarzowe pory roku co roku zaczynają się zawsze tego samego dnia. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni w naszych szerokościach geograficznych wypada na 23 września Jesień kalendarzowa potrwa do 21 grudnia, kiedy to nastanie kalendarzowa zima.

Jesień meteorologiczna rozpoczyna się 1 września

Oprócz astronomicznej i kalendarzowej wyróżnia się też jesień meteorologiczną, fenologiczną i termiczną. Pierwsza z nich, jesień meteorologiczna, rozpocznie się w niedzielę 1 września i potrwa do 30 listopada. Jesień meteorologiczna to pojęcie wprowadzone na potrzeby meteorologów i klimatologów. Służy temu, by przy porównywaniu danych statystycznych lub klimatycznych odwoływać się zawsze do tego samego okresu, bo pory astronomiczne i termiczne mają daty "ruchome".

Termiczna i fenologiczna. Pory roku bez dat

Termiczna jesień to okres, tak jak w przypadku termicznej wiosny, charakteryzujący się średnią dobową temperaturą powietrza mieszczącą się w przedziale 5-15 stopni Celsjusza.

Ponadto wyróżnia się też fenologiczne pory roku. Związane one są z cyklem rozwojowym przyrody. To między innymi kwitnienie i dojrzewanie roślin, zmiana barw liści czy zachowania zwierząt. Okres nazywany wczesną jesienią charakteryzuje się przede wszystkim kwitnieniem wrzosu zwyczajnego oraz dojrzewaniem kasztanowca zwyczajnego czy borówki brusznicy. Podczas jesieni liście zmieniają swój kolor i opadają. Na przełomie lata i jesieni część zwierząt, na przykład bociany, zaczyna swoją podróż z Polski do ciepłych krajów.

Jesienne wędrówki ptaków PAP

Jesień dla rolników

Dla rolników jesień jest sygnałem końca okresu wegetacji roślin zbożowych i okopowych. Na polach i łąkach trwają ostatnie zbiory zbóż, a rośliny okopowe dojrzewają. Okres wegetacyjny kończy się, gdy średnia dobowa temperatura powietrza spada poniżej 5 st. C.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl