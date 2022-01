Ma kilometr średnicy. Dziś asteroida przemknie obok Ziemi

Asteroida (7482) 1994 PC1 zbliży się do naszej planety we wtorek późnym wieczorem. Czy będzie widoczna? Jak informuje popularyzator astronomii i autor bloga "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki, obiekt będzie na tyle jasny, aby dostrzec go amatorskim teleskopem. Dodatkowo obserwacje ułatwi fakt, że asteroida przemieści się w pobliżu Ziemi bardzo szybko.