Koty mogą służyć jako "taksówki" dla kleszczy. Da się temu zapobiec

Wychodzące koty powinny być zabezpieczane przed kleszczami. Chociaż statystycznie zwierzęta te rzadziej zapadają na choroby odkleszczowe niż psy, mogą przenosić te pajęczaki w pobliże ludzi. Weterynarze podkreślają również, że koty mają tendencję do maskowania swoich przypadłości, więc nie zawsze musimy wiedzieć, że są chore.

W Polsce panuje sezon kleszczowy. Na łąkach, w lasach, parkach i przydomowych ogródkach możemy spotkać wiele pajęczaków przenoszących groźne choroby, jak chociażby odkleszczowe zapalenie mózgu czy boreliozę lub babeszjozę, która najbardziej daje się we znaki psom. Jak wyjaśnił lekarz weterynarii Jarosław Falkowski, opiekunowie chętniej zabezpieczają przed kleszczami swoje psy, niż koty, gdyż panuje przekonanie, że koty pokąsane przez kleszcze nie chorują.

- Jest w tym sporo prawdy - zaznaczył weterynarz, gdyż do tej pory w Polsce mamy zaledwie cztery udokumentowane przypadki kotów, które zapadły na babeszjozę po ugryzieniu kleszcza. Niewielka liczba przypadków może jednak wynikać zarówno z tego, że koty mogą nieco lżej przechodzić tę chorobę, jak także z tego powodu, że ludzie są mniej wyczuleni na ich cierpienia.

- Nasze koty bardziej maskują, skrywają swoje przypadłości - wskazał Falkowski. Jak dodał, że nawet jeśli koty nie zachorują, to mogą służyć za "taksówki, za pomocą których kleszcze przedostają się na ludzi, aby wbić się w ich skórę".

Skuteczne zabezpieczanie

- Czystek faktycznie działa odstraszająco na kleszcze, ale nie mamy stuprocentowej pewności, że zadziała przez dłuższy czas, gdyż jego olejki eteryczne szybko się utleniają - podkreślił i dodał, że jeśli ktoś ma czas i silną wolę, to być może za pomocą wcierania soku z czystka co kilkanaście minut odstraszy kleszcze przed wbijaniem się w skórę psów, kotów czy koni, ale w dłuższym przedziale czasu i tak poniesie klęskę.

- To mogą być tabletki, które sprawiają, że kleszcz, który ukąsi naszego pupila natychmiast umrze, ale mogą to być także kropelki podawane na skórę, które odstraszą te pajęczaki - zaznaczył.

Zdaniem Falkowskiego, "kropelki to są dziś trochę takie środki średniowieczne, a w tej chwili hitem są preparaty w tabletkach, których skuteczność jest o wiele większa niż tzw. sponów, czyli np. gadżetów w postaci obróżek, które mają mieć zapach nieprzyjemny dla kleszczy, ale nie są szczególnie skuteczne". Dlatego obróżki warto łączyć z innymi środkami.

Ochrona odpowiednia dla gatunku

Kolejnym problem dla opiekunów zwierząt domowych jest to, w jaki sposób podać psu, a zwłaszcza kotu, tabletkę przeciw kleszczom. Wprawdzie większość firm farmaceutycznych chwali się tym, że ich preparaty są smakowe i zwierzęta chętnie je jedzą, ale - jak podkreślił lekarz - "z doświadczenia wiem, że tak to nie działa".

- W takiej sytuacji możemy się przestawić na kropelki zawierające tę samą substancję aktywną - poradził. Działają w ten sam sposób: kleszcz wbijający się w skórę naszego zwierzaka po chwili umiera. I nie, nie ma takiej możliwości, żeby podać podobny preparat człowiekowi - zastrzegł specjalista. Jak bardzo my, ssaki, jesteśmy podobni do siebie, to tak różni jesteśmy w odporności na różne preparaty, które psu czy kotu mogą pomóc, a człowieka zabiją - ostrzegał specjalista.