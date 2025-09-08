Zrobił zakupy na popularnej chińskiej platformie. Skończyło się ogromną karą
Włoska Agencja Celna skonfiskowała koszulkę i spinkę do włosów dla dziecka, zakupione przez mieszkańca Rzymu na chińskiej platformie zakupowej - donosi dziennik "La Repubblica". Musi teraz zapłacić karę w wysokości ponad 600 euro.
Mieszkaniec Rzymu zamówił w maju na popularnej platformie koszulkę i spinkę, nawiązujące do dwóch popularnych filmów animowanych: "Potwory i spółka" i "W głowie się nie mieści".
Kontrola służb celnych
Gadżetami tymi zainteresowała się włoska Agencja Celna i je skontrolowała. Zwróciła się też do ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej o zbadanie, czy przedmioty są oryginalne, czy też podrobione.
Specjaliści, w tym przedstawiciele amerykańskiej wytwórni filmowej, stwierdzili, że są to podróbki.
Wysoki mandat
Pod koniec sierpnia klient sklepu internetowego otrzymał zawiadomienie od oddziału służb celnych w Wiecznym Mieście o konfiskacie zamówionych artykułów oraz karze w wysokości 618 euro za sprowadzenie sfałszowanych artykułów.
Wysoki mandat został wymierzony na podstawie przepisu, zgodnie z którym nabywcy sprowadzającemu na terytorium Włoch artykuły spoza Unii Europejskiej, naruszające normy w sprawie autentyczności i pochodzenia oraz ochrony praw autorskich grozi grzywna od 300 do 7 tysięcy euro.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock