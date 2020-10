Koronakryzys we Włoszech. Biznes wycenił straty na 160 miliardów euro

Pandemia może przyczynić się do 160 miliardów euro strat we włoskiej gospodarce - tak wygląda prognoza krajowego stowarzyszenie rzemiosła i małych imprez (CGIA). Według szacunków produkt krajowy brutto w Italii spadnie o 10 procent w porównaniu z 2019 rokiem.

Organizacja mająca siedzibę w Mestre na północy podkreśliła, że ekonomiczne konsekwencje obecnego kryzysu pandemicznego można porównać do tego, co stałoby się, gdyby lockdown przez cały rok obowiązywał w regionie Wenecja Euganejska.

Poważniejszy kryzys

- W tym roku, jeśli pójdzie dobrze, PKB zmniejszy się o 10 procent - dodał Paolo Zabeo z organizacji rzemiosła i małych firm. - Dlatego sprzeciwiamy się wszelkim decyzjom o zamknięciu kraju, co mogłoby pogrążyć dalej sytuację; także dlatego, że to, co najgorsze, jeszcze przed nami - oświadczył.