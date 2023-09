"Pakt antyinflacyjny" we Włoszech. "Pokazuje to rządowi, że nie jesteśmy sami"

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że inflacja we Włoszech spadła ze szczytowych poziomów, ale pozostaje bólem głowy dla premier Meloni. Dodano, że firmy są często oskarżane o przerzucanie kosztów na konsumentów, w większej skali niż wynika to ze wzrostu kosztów produkcji.

Minister ds. przedsiębiorstw i marki Made in Italy Adolfo Urso podał, że od października 2022 roku, odkąd działa obecny rząd, inflacja spadła z 11,8 do 5,4 proc. w sierpniu br. - Ale możemy zrobić więcej i ten pakt jest słusznym kierunkiem - ocenił włoski minister.

"Pakt antyinflacyjny" we Włoszech

- Pokazuje to też rządowi, że nie jesteśmy sami, kiedy trzeba stawić czoła problemom - zauważyła Meloni. - Ten pakt to narzędzie, którego będziemy używać, by pracować razem, aby obniżyć ceny najpowszechniejszych dóbr konsumpcyjnych - podkreśliła premier Włoch.

Minister ds. przedsiębiorstw i marki Made in Italy Adolfo Urso oświadczył zaś, że to wydatki na artykuły pierwszej potrzeby "najbardziej uderzają we Włochów". - Ważne jest to, że ten kwartał antyinflacyjny, rozpoczynający się w niedzielę, obejmie również cały okres Bożego Narodzenia - dodał.