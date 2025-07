Gigantyczna kara za egzotyczne zwierzę w domu

Aż 40 tysięcy euro kary będzie musiał zapłacić Włoch, który trzymał w domu iguanę bez pozwolenia - zdecydował sąd w Como. Zgodnie z wyrokiem skonfiskowane zwierzę trafiło do parku w Rawennie - gdzie znajdują się bezprawnie posiadane zwierzęta odebrane właścicielom.

Kara za egzotyczne zwierzę w domu

We Włoszech grożą za to wysokie grzywny i odpowiedzialność karna.

Iguana została przewieziona do Rawenny do jednostki karabinierów do spraw bioróżnorodności, gdzie w specjalnym parku przebywają skonfiskowane zwierzęta.