Imigracja na Wyspy na nowych zasadach. Dodatkowe punkty za znajomość języka czy wykształcenie

Brytyjski rząd przedstawił szczegóły punktowego systemu imigracyjnego. Ma on wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku - wraz z zakończeniem okresu przejściowego po brexicie.

- W czasie, gdy coraz większa liczba osób w Wielkiej Brytanii poszukuje pracy, nowy system punktowy zachęci pracodawców do inwestowania w krajową siłę roboczą, zamiast polegać na pracy z zagranicy. Wprowadzamy jednak również niezbędne zmiany, dzięki czemu pracodawcom łatwiej jest przyciągnąć do Wielkiej Brytanii najlepszych i najzdolniejszych z całego świata, aby uzupełnić umiejętności, które już posiadamy - wyjaśniła w Izbie Gmin minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Punktowy system imigracyjny zrówna status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, a także ma radykalnie ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach. Ale dotyczyć on będzie tylko nowych imigrantów, tzn., że ok. 3,7 mln obywateli państw UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, będzie mogło pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

Minimum 70 punktów

Zgodnie z nowym system, aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Nie będzie natomiast żadnych ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach ani specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu.