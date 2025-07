Zakaz wstępu dla turystów. Mieszkańcy przejmują nawiedzoną wyspę

Mieszkańcy odzyskali wyspę

Przerażona wizją sprzedaży wyspy prywatnemu nabywcy, Patrizia Veclani założyła grupę Poveglia per Tutti (Poveglia dla wszystkich). Chciała uratować nie tylko samą Poveglię, lecz także inne wyspy wystawione na rządową aukcję. W ramach inicjatywy, do której dołączyło już ponad 4500 osób, zdołano zebrać 460 tysięcy euro i uzyskać dzierżawę terenu.

- To nie była tylko złość - to był psychiczny wstrząs. Uświadomienie sobie, że miasto może zostać rozparcelowane i sprzedane temu, kto da więcej, bez ceny wywoławczej, bez żadnego planu. To tak, jakby Rzym postanowił sprzedać Fontannę di Trevi. Wenecja i jej laguna to jedno, są nierozerwalne - mówiła Veclani jeszcze przed ogłoszeniem wyników przetargu.