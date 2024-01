Kurczenie się produktów. Będą nowe obowiązki dla sieci handlowych

"Ta wprowadzająca w błąd praktyka prowadzi do tego, że konsumenci otrzymują mniej produktu za wydane pieniądze" - podkreślił tamtejszy resort.

Dlatego zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą detaliczną żywności na Węgrzech , których roczny obrót przekracza 1 miliard forintów (równowartość 2,9 miliona dolarów), będą musiały umieszczać informację przy cenach produktów, których rozmiar zmniejszył się w porównaniu z okresem od 1 stycznia 2020 roku do 1 lipca 2023 roku.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech w dół

Węgierski urząd statystyczny (KSH) podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna skorygowana kalendarzowo w listopadzie 2023 roku spadła o 5,4 proc. rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost o 0,8 proc. Konsumpcja w tym kraju w okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku spadła jednak o 8,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.