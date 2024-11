Fortuna Warrena Buffeta - co się stanie po jego śmierci?

W liście do akcjonariuszy Berkshire Buffett poinformował, że wyznaczył trzech potencjalnych następców, jeśli jego córka Susie (71 lat) oraz synowie Howard (69 lat) i Peter (66 lat) nie będą mogli pełnić swoich funkcji.

Zwiększa to jego darowizny, które przekazał od 2006 roku, do ponad 58 miliardów dolarów. Wtedy to Buffett obiecał, że przekaże większość swojej fortuny fundacjom i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, która otrzymała ponad 43 miliardy dolarów.