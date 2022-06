Rekordowa cena za obiad z legendarnym inwestorem

czytaj dalej

Branża lotnicza zmaga się z brakami kadrowymi. - Potrzeba będzie od 12 do 18 miesięcy, aby branża odzyskała całą swoją przepustowość do poziomu sprzed pandemii - ocenił John Holland-Kaye, prezes londyńskiego Heathrow. Jak zaznaczył, to problem nie tylko Wielkiej Brytanii, ale całej Europy.