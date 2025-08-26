Gigantyczne kontrakty podpisane. Korea Południowa wyda miliardy dolarów

Południowokoreańskie giganty biznesowe, w tym Korean Air i Hyundai, ogłosiły w poniedziałek, że zawarły wielomiliardowe umowy w Stanach Zjednoczonych, po szczycie przywódców obu krajów w Waszyngtonie. Łącznie inwestycje mogą wynosić nawet 150 miliardów dolarów.

Jak podaje CNN co najmniej cztery koreańskie konglomeraty ogłosiły umowy i plany inwestycyjne warte dziesiątki miliardów dolarów. Jednym z przykładów jest plan największego przewoźnika lotniczego w kraju Korean Air, aby wydać 50 miliardów dolarów na zamówienia samolotów i silników od Boeinga i innych firm.

Biuro prezydenta Lee Jae Myunga szacuje, że południowokoreańskie przedsiębiorstwa zainwestują w USA łącznie 150 miliardów dolarów.

Lee zakończył w poniedziałek swój pierwszy szczyt z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Spotkanie nastąpiło po tym, jak Seul zabiegał o zawarcie w ostatniej chwili porozumienia w sprawie taryf, mającego na celu uniknięcie 25-procentowego cła na koreański eksport do USA.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem US. EPA/YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT Dostawca: PAP/EPA

"Odrodzenie działalności produkcyjnej"

Jak wskazuje CNN wówczas obie strony zgodziły się na obniżenie stawek celnych na towary koreańskie o 15 proc. oraz na przepływ inwestycji z Korei do USA o wartości 350 mld dolarów, przeznaczonych na budowę statków, a także na wydatki na półprzewodniki, baterie wtórne (stosowane m.in. w telefonach komórkowych), produkty biologiczne i energię.

Nie jest jasne, czy transakcje warte 150 miliardów dolarów ogłoszone w tym tygodniu będą częścią tej sumy.

Wraz z prezydentem Lee podróżowała grupa dyrektorów z czołowych południowokoreańskich konglomeratów, w tym prezesi Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group, LG i Korean Air, którzy po szczycie wzięli udział w południowokoreańsko-amerykańskim okrągłym stole biznesowym. W spotkaniu wzięli udział również dyrektorzy z 21 amerykańskich firm, w tym Nvidia, OpenAI, IBM, Google, Boeing i General Motors.

Okrągły stół liderów biznesu Korei Południowej i USAEPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT Dostawca: PAP/EPA.

"Aby stworzyć odrodzenie działalności produkcyjnej, w którym oba kraje mogą odnieść korzyści, rozwijajmy współpracę w strategicznych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie okrętowym, przemyśle jądrowym i w przemyśle high-tech, obejmującym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i biotechnologię, aby zwiększyć globalną konkurencyjność" – stwierdził Lee w oświadczeniu wydanym w poniedziałek.

Koreańsko-amerykańskie kontrakty

W oświadczeniu podano, że Korean Air w ramach umowy o wartości 50 miliardów dolarów zamierza kupić 103 samoloty od Boeinga, a także silniki i program konserwacji od GE Aerospace i CFM International. Zamówienie obejmuje 20 samolotów Boeing 777-9, 25 Boeingów 787-10, 50 Boeingów 737-10 i osiem samolotów transportowych Boeing 777-8F, które będą dostarczane etapami – dodano.

Hyundai Motor Group poinformował, że do 21 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji ogłoszonych w marcu doda dodatkowe 5 miliardów dolarów. Konglomerat, do którego należą producenci samochodów Hyundai, Kia i Genesis, chce rozszerzyć produkcję samochodów i części w USA. Część środków zostanie również przeznaczona na budowę nowej huty stali w Luizjanie i nowoczesnego zakładu robotyki, jak podano w oświadczeniu.

Jak podano, całkowita inwestycja w latach 2025–2028 ma doprowadzić do utworzenia 25 000 bezpośrednich miejsc pracy.

Jak poinformowała oficjalna agencja informacyjna Korei Południowej Yonhap podczas poniedziałkowego okrągłego stołu południowokoreańska państwowa spółka Korea Gas Corporation podpisała również umowę zakupu na zakup 3,3 mln ton skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych rocznie przez dekadę, począwszy od 2028 r.

Samsung Heavy Industries, duży południowokoreański producent statków, poinformował, że podpisał strategiczne partnerstwo z Vigor Marine Group z siedzibą w Oregonie w celu współpracy w zakresie konserwacji, napraw i remontów okrętów wsparcia marynarki wojennej USA. Informację tę podał we wtorek Yonhap.

Rosnąca presja ze strony amerykańskiej administracji

Decyzja zapada w kontekście rosnącej presji ze strony administracji Trumpa, domagającej się większych nakładów na obronność i partycypacji w kosztach utrzymania przeszło 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej. Trump apeluje też do azjatyckich sojuszników o podniesienie wydatków obronnych do 5 proc. PKB, zgodnie ze zobowiązaniami członków NATO. Seul przeznacza na obronność obecnie ok. 2,3 proc. PKB.

