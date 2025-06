"Możemy wrócić do negocjacji". Biały Dom potwierdza

- Uczestniczyłem w rozmowie prezydenta z premierem Kanady na spotkaniu G7 i jedną z rzeczy, o które prosił prezydent, było to, aby znieśli podatek DST (Digital Services Tax - podatek od usług cyfrowych - red.) Oni to analizowali, teraz się na to zgodzili i na pewno oznacza to, że możemy wrócić do negocjacji - powiedział Hassett w wywiadzie dla telewizji Fox News.