Eksponat nie wytrzymał ciężaru turysty. "To nie był zwykły mebel"

W muzeum Palazzo Maffei w Weronie doszło do nietypowego zdarzenia. Jeden z turystów uszkodził eksponat - krzesło ozdobione kryształami Swarovskiego - siadając na nim. Dzieło, stworzone przez włoskiego artystę Nicolę Bolliego, było hołdem dla twórczości Vincenta van Gogha.

Choć incydent miał miejsce w kwietniu, dopiero 12 czerwca muzeum udostępniło nagranie z monitoringu. Widać na nim parę turystów, która ustawia się do zdjęcia przy eksponacie. W pewnym momencie mężczyzna traci równowagę i przewraca się, miażdżąc krzesło. Po wszystkim oboje opuszczają muzeum, nie informując nikogo o szkodzie.

Dzieło sztuki czy krzesło?

- Czasem, próbując zrobić idealne zdjęcie, zapominamy, że jesteśmy w miejscu, które wymaga szacunku - komentuje Vanessa Carlon, dyrektorka muzeum. - Można to uznać za niefortunny wypadek, ale trudno zrozumieć, że po wszystkim po prostu wyszli, nie mówiąc ani słowa. Dla nas to była naprawdę stresująca sytuacja - dodaje.

Choć krzesło sprawiało wrażenie solidnego, jego konstrukcja była pusta i wzmocniona jedynie folią. Obok eksponatu znajdowała się wyraźna informacja, by go nie dotykać. - To nie był zwykły mebel, tylko delikatne dzieło sztuki - zaznacza historyczka sztuki Carlotta Menegazzo.