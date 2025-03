Trwa walka z kryzysem. "Nadzwyczajne działania" władz

Lira turecka straciła prawie 2 proc. wartości w stosunku do dolara, rynek obligacji rządowych mocno ucierpiał z powodu wyprzedaży po otwarciu rynków po weekendzie.

Turcja w obliczu kryzysu, nie tylko finansowego

W zeszłym tygodniu turecka waluta osiągnęła rekordowo niski poziom wobec dolara i euro po aresztowaniu burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu pod zarzutem korupcji. To właśnie Imamoglu miał rzucić wyzwanie Erdoganowi w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Aresztowanie wywołało falę ogólnokrajowych protestów, które trwały w niedzielę po tym, jak sąd nakazał zatrzymanie Imamoglu w areszcie do czasu procesu.

"Fakt, że nie oskarżono go (Ekrema Imamoglu - red.) o terroryzm, oznacza, że sytuacja nie jest tak ekstremalna, jak mogłaby być" - stwierdził cytowany przez Politico Reid.

Dodał, że taki zarzut doprowadziłby do mianowania zarządcy w gminie Stambuł, co mogłoby wywołać jeszcze większe protesty i niepokoje.

Obawy przed autokracją w Turcji

Wydarzenia te ożywiły obawy inwestorów w tureckie aktywa , że kraj zmierza ku autokracji, a rząd ponownie zignoruje ich interesy w dążeniu Erdogana do umocnienia swojej władzy.

Zagraniczni inwestorzy i wiele krajowych firm wciąż odczuwają skutki reelekcji Erdogana, która była poprzedzona ogromnymi wydatkami, prowadzącymi do inflacji sięgającej ponad 80 proc. w 2024 roku. Represje wobec opozycji po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku również spowodowały gwałtowną dewaluację liry i duże straty na lokalnych rynkach.

Analitycy wskazują jednak, że teraz jest inaczej i turecka gospodarka znajduje się na stosunkowo solidnych podstawach: inflacja systematycznie spada, a zaufanie do krajowego systemu bankowego rośnie.

"Sytuacja makroekonomiczna nie wymaga dużej korekty wartości liry, nawet jeśli niektóre wskaźniki zaczęły się pogarszać" - argumentowali analitycy JPMorgan w nocie do klientów.

Ankara próbuje powstrzymać kryzys

W tym kontekście działania władz na rzecz stabilizacji szybko przyniosły efekty. Już w zeszłym tygodniu TCMB wprowadził szereg środków, by zniechęcić do sprzedaży liry: podniósł "overnightową" stopę procentową z 44 do 46 proc. i zawiesił regularne tygodniowe operacje pożyczkowe, za pomocą których kontroluje podaż pieniądza.