Strajk na lotniskach, kłopoty turystów. "Wstrzymane zostały wszystkie loty"

"W związku ze strajkiem obsługi lotnisk w Tunezji wstrzymane zostały wszystkie loty do tego kraju. Nasi Klienci są o tym fakcie informowani sms-owo. Wyjątkowo lot Katowice - Djerba został zupełnie odwołany i nie dojdzie do skutku. Klientów z lotu Katowice - Djerba, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą w celu zmiany oferty" - czytamy w komunikacie biura podróży Itaka.

Według informacji serwisu rp.pl z Polski miało odlecieć dzisiaj do Tunezji 21 samolotów czarterowych z klientami biur podróży. - Dowiedzieliśmy się o planowanym strajku kilkadziesiąt godzin wcześniej. Trudno się przygotować do czegoś takiego w tak krótkim czasie – stwierdził dyrektor do spraw handlowych największej krajowej czarterowej linii lotniczej Enter Air Andrzej Kobielski. Enter Air, który do Tunezji lata na zlecenie takich biur podróży jak TUI, Rainbow i Coral Travel, miał w czwartek wykonać dziesięć rejsów.