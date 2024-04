Sprzedaż albo zakaz. Niepewna przyszłość popularnej aplikacji

Amerykański Senat przyjął przepisy, które mogą doprowadzić do zakazu w USA popularnej chińskiej aplikacji TokTok. Stanie się tak, jeżeli obecny właściciel ByteDance nie sprzeda ją podmiotowi niezwiązanemu z Państwem Środka. Prezydent USA Joe Biden może podpisać ustawę w tej sprawie w środę.

TikTok to aplikacja do udostępniania krótkich filmów wideo. Szacuje się, że z TikToka w Stanach Zjednoczonych korzysta 170 milionów osób oraz około 7 milionów małych firm.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie, ByteDance będzie miał 270 dni na znalezienie nowego właściciela TikToka. Jeżeli proces sprzedaży rozpocznie się w tym okresie, ale transakcja nie zostanie sfinalizowana, to termin będzie mógł być wydłużony o kolejne 90 dni. Maksymalnie będzie to zatem około 12 miesięcy. Brak zmiany właściciela aplikacji w powyższym okresie ma sprawić, że aplikacja zostanie zakazana w USA.

TikTok może zostać zakazany w USA

- Przez lata pozwalaliśmy Komunistycznej Partii Chin kontrolować jedną z najpopularniejszych aplikacji w Ameryce, co było niebezpiecznie krótkowzroczne - powiedział senator Marco Rubio, czołowy senator Partii Republikańskiej. - Nowe prawo będzie wymagało od chińskiego właściciela sprzedania aplikacji. To dobre posunięcie dla Ameryki - ocenił.

TikTok na razie nie odniósł się do wyników głosowania w Senacie, ale w sobotę zapewniał swoich pracowników, że zamierza wystąpić na drogę sądową, aby spróbować zablokować nowe przepisy. "To początek, a nie koniec tego długiego procesu" - podkreślił TikTok w wiadomości wysłanej do pracowników, którą widziała agencja Reutera.