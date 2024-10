Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

"Proces na dobrej drodze"

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – napisał EBC w komunikacie.

Komentarze eskpertów

"Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami rynku, obniżył stopę depozytową o 25 punktów bazowych, z 3,5 proc. do 3,25 proc. Jest to trzecia obniżka w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej, po wcześniejszych ruchach w czerwcu i wrześniu. Rynek prognozuje dalsze spadki stóp procentowych, z oczekiwaniem, że poziom 2 proc. zostanie osiągnięty do końca 2025 roku. Decyzja EBC ma na celu wsparcie spowalniającej gospodarki strefy euro, w której ostatnie dane makroekonomiczne, zwłaszcza z Niemiec i Francji, wskazują na pogarszające się wskaźniki PMI oraz dalszy spadek inflacji, która we wrześniu wyniosła 1,7 proc. r/r, co sugeruje możliwość dalszego łagodzenia polityki pieniężnej." - skomentowali decyzję analitycy platformy inwestycyjnej Portu.