Szlaban dla diesli i silników benzynowych. Pierwsza taka duża europejska stolica

Sztokholm ogłosił plany, aby stać się pierwszą dużą stolicą, która wprowadzi zakaz wjazdu do centrum samochodów benzynowych i wysokoprężnych, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i hałas. Od 2025 r. 20 przecznic w centrum Sztokholmu, obejmujących dzielnice finansowe i główne dzielnice handlowe, będzie ograniczony wyłącznie do ruchu pojazdów elektrycznych.

