Buffett pozbywa się akcji Apple. Gigantyczna wyprzedaż

Berkshire Hathaway ujawniło, że na koniec drugiego kwartału jego udziały w Apple wyceniono na 84,2 miliarda dolarów, co oznacza spadek z 790 milionów akcji do 400 milionów akcji. Tak gwałtowna wyprzedaż jest szczególnie zauważalna w przypadku Buffetta, który znany jest z trzymania akcji przez długi czas.

Sytuacja finansowa Berkshire Hathaway

Jak wynika z raportu, w drugim kwartale Berkshire Hathaway sprzedał akcje o wartości 75,5 miliarda dolarów. Poza Apple Berkshire zmniejszyło swoje udziały w swojej drugiej co do wielkości pozycji - Bank of America - do 41,1 miliarda dolarów.