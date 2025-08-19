Rekordowa kumulacja w tym roku

Po poniedziałkowym losowaniu kumulacja w loterii Powerball wzrosła do 605 milionów dolarów. To nowy rekord w 2025 roku - podał portal stacji CNN. Dodał, że od końca maja nie było zwycięzcy.

Jeśli ktoś wygra, może wybrać jednorazową wypłatę w wysokości 273,4 miliona dolarów (niecały 1 mld zł) lub odebrać nagrodę w wysokości 605 milionów dolarów (ok. 2,2 mld zł) w formie 30-letniej renty. To jedna z 20 największych kumulacji (tzw. jackpotów) Powerball w historii.

Powerball. Rekordowa kumulacja w 2025

Chociaż jackpot jest wysoki, szanse na wygraną wynoszą około 1 do 292 milionów. Prawdopodobieństwo wygrania mniejszej nagrody - od 4 do 10 milionów dolarów - jest istotnie większe - wskazał CNN.

Dodał, że według danych North American Association of State and Provincial Lotteries całkowita sprzedaż loterii w USA po raz pierwszy przekroczyła 100 miliardów dolarów w roku podatkowym 2023. W zeszłym roku wyniki był nieznacznie niższy.

Rekordowe wygrane w Powerball

Tak wysoka sprzedaż była efektem rekordowej wygranej w loterii Powerball w wysokości 2,1 miliarda dolarów w 2022 roku, którą zdobył mieszkaniec Kalifornii.

W zeszłym roku w Powerball też padła gigantyczna wygrana. Kumulacja rosła od początku roku. Gdy 6 kwietnia wylosowano liczby: 44, 27, 52, 22, 69 i Powerball 9, urodzony w Laosie imigrant otrzymał 1,3 miliarda dolarów, czyli po przeliczeniu około 5,2 miliarda złotych.

Amerykańskie loterie

Sondaż YouGov przeprowadzony wkrótce po rekordowej wygranej w 2022 roku wykazał, że nieco mniej niż jedna czwarta Amerykanów regularnie kupuje losy Powerball.

CNN podał, że inna duża loteria wielostanowa - Mega Millions - podniosła cenę za zakład z 2 do 5 dolarów w kwietniu. Z kolei koszt udziału w Powerball pozostaje na poziomie 2 dolarów w większości kraju od 2012 roku.

Mieszkańcy 45 stanów i Dystryktu Kolumbii mogą kupować zakłady Powerball. Kolejne losowanie odbędzie się w poniedziałek o godz. 23:00 czasu wschodnioamerykańskiego.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: CNN