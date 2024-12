Ponad miliard dolarów do wygrania

Po piątkowym losowaniu loterii Mega Millions w USA szczęśliwy gracz może otrzymać spóźniony prezent świąteczny w wysokości 1,15 miliarda dolarów - przekazał portal stacji CNN. To siódmy raz w historii gry, kiedy kumulacja przekroczyła próg miliarda dolarów.

We wtorek nikt nie trafił głównej nagrody. W związku z tym potencjalna wygrana wzrosła z 944 mln do 1,15 mld dolarów. Osoba, która skreśli poprawnie wszystkie liczby, będzie mogła zdecydować się na otrzymanie pełnej wygranej lub rozłożenie płatności na raty w ciągu 29 lat.

Jak zauważa portal CNN, będzie to "najwyższa nagroda oferowana kiedykolwiek w grudniu". To także siódmy raz w historii, gdy do zgarnięcia będzie ponad miliard dolarów.