Pierwsze oznaki tego, jak cła Trumpa uderzają w Chiny

Fabryki w Chinach odnotowały największy spadek aktywności od 16 miesięcy - podała Agencja Reutera. Analitycy podkreślają, że choć pesymistyczne nastroje mogą wyolbrzymiać wpływ ceł Donalda Trumpa, to i tak Chiny znajdują się pod rosnącą presją gospodarczą.

Wyniki badania stoją w sprzeczności z przekonaniem chińskich władz, że druga co do wielkości gospodarka świata jest dobrze przygotowana do poradzenia sobie z szokiem handlowym ze strony USA - napisał Reuters.