"Oferują takie umowy, aby uniemożliwić opuszczenie kraju"

Turkmenistan na siłę chce zasiedlić miasto Arkadag, które zbudowano jako kaprys byłego prezydenta. Pracownicy instytucji budżetowych są przymuszani do zaciągania kredytów na zakup mieszkania, przez co wiąże się ich z miastem na zawsze - podało Radio Swoboda.

- Organizowane są spotkania z nauczycielami, pracownikami bibliotek, domu kultury, władz regionalnych i służb komunalnych miasta Arkadag, podczas których szefowie organizacji namawiają do zakupu mieszkań w mieście - powiedział w rozmowie z Radiem Swoboda pracownik jednej z organizacji budżetowych pod warunkiem zachowania anonimowości.

Do zaciągania kredytów hipotecznych namawiają pracowników sektora budżetowego szefowie tych instytucji.

Arkadag - mieszkanie, praca, kredyt

Pracownikom oferuje się zaciągnięcie kredytu hipotecznego na 20 lat, z obowiązkowym wkładem własnym w wysokości od 75 do 80 tys. manatów (jeden manat to oficjalnie 0,3 dolara, jednak w praktyce kurs ten nie obowiązuje, na czarnym rynku manat kosztuje 10-krotnie drożej). - W ciągu pierwszych pięciu lat z ich wynagrodzenia potrącane ma być 500 manatów, a następnie - 1800 - powiedział nauczyciel jednej ze szkół w Arkadag.

Tymczasem zarobki pracowników sektora budżetowego w Arkadag wynoszą od 500 do 2500 manatów. Większość z nich wynajmuje mieszkania w sąsiednich wioskach i dojeżdża do Arkadag do pracy.