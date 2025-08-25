Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister

Minister handlu Norwegii Cecilie Myrseth wezwała na poniedziałek właścicieli największych sieci handlowych w kraju. Powodem spotkania jest lipcowy wzrost cen żywności. Niemal 97 procent rynku należy do trzech głównych graczy.

Interwencja resortu

Resort chciałby, by część odpowiedzialności za poziom cen w sklepach wzięli na siebie sprzedawcy. W lipcu ceny produktów spożywczych w Norwegii wzrosły o 4,4 proc. To dwa razy więcej, niż bank centralny prognozował dla tej kategorii towarów w ciągu całego 2025 roku.

Na spotkaniu szefowa resortu handlu poinformowała reprezentantów Norgesgruppen, Rema 1000 i Coop, że oczekuje od nich, aby wzięli na siebie część odpowiedzialności i "zadbali o to, by każdy, kto codziennie idzie do sklepu po jedzenie, dostał najlepszą cenę".

- Mam świadomość, że nie ma szybkich rozwiązań, ale jeszcze przed wakacjami poinformowaliśmy główne sieci o naszych propozycjach legislacyjnych. Sytuacja, gdzie władza jest skoncentrowana w rękach trzech dużych graczy, może być niekorzystna dla konsumentów - powiedziała po poniedziałkowym spotkaniu Myrseth.

Jednocześnie Norgesgruppen, Rema 1000 i Coop, które w praktyce decydują o kształcie rynku detalicznego w kraju, były według banku Nordea najlepiej zarabiającymi spółkami na giełdzie w Oslo w pierwszym półroczu 2025 roku.

- Średnio za 1000 koron zainwestowanego kapitału w 6 miesięcy można było zarobić 200 koron - powiedział magazynowi Nettavisen w poniedziałek Robert Nass, dyrektor ds. inwestycji norweskiego banku.

Rekordowa kara

W zeszłym tygodniu norweski odpowiednik UOKiK ukarał trójkę największych detalistów rekordową w historii kraju karą za nielegalne praktyki cenowe. Udowodniono, że sieci koordynowały ceny swoich produktów przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Wiedząc, że konkurencja pójdzie ich śladem, wolały podnosić, a nie obniżać ceny oferowanych towarów. Łącznie Coop, Rema 1000 i Norgesgruppen powinny zapłacić 4,9 mld koron (prawie 1,8 mld złotych), jednak po ostatecznej decyzji administracyjnej ich zarządy odwołały się do sądu.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP