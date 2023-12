"Nirvana baby" nie odpuszcza. Na wokandę wraca sprawa okładki słynnej płyty

Okładka drugiego albumu Nirvany " Nevermind" z 1991 roku należy do najsłynniejszych płytowych okładek wszech czasów. Album, na którym znalazły się takie przeboje jak "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are”"i "Something In The Way" sprzedał się na świecie w ponad 30 milionach egzemplarzy, a zdjęcie pływającego w basenie niemowlęcia, które próbuje złapać zaczepiony na wędce banknot, interpretowane jest zwykle jako krytyka kapitalizmu.