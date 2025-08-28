Jedno z największych złóż uranu na świecie. Chce je przejąć Rosja

28 sierpnia 2025, 19:56
Źródło:
PAP
Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach
Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach Reuters
wideo 2/5
Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej składa wizytę w Chinach Reuters

Kreml chce przejąć złoża uranu w Nigrze - informuje paryski magazyn "Jeune Afrique". W zamian Moskwa obiecuje rządzącej krajem juncie wojskowej budowę elektrowni jądrowej.

Według "Jeune Afrique" Kreml interesuje się złożem Imouraren - jednym z największych niezagospodarowanych złóż uranu na świecie - po tym, jak prawa francuskiej spółki Orano - do 2018 r. znanej jako Areva - zostały anulowane w zeszłym roku.

Jedno z największych złóż uranu na świcie

Niger posiada jedne z największych na świecie złóż uranu, które przez ponad pięć dekad eksploatowała Orano. Ale francuska obecność w tym zachodnioafrykańskim kraju zakończyła się wraz z zamachem stanu, który w lipcu 2023 r. wyniósł do władzy gen. Abdourahamana Tchianiego.

Po przejęciu władzy junta niemal natychmiast zerwała stosunki z byłym mocarstwem kolonialnym. Najpierw kazała francuskim siłom opuścić bazy wojskowe, później ogłosiła miejscowy język hausa językiem narodowym, degradując francuski do rangi języka roboczego, a w czerwcu ubiegłego roku znacjonalizowała eksploatowane przez Francuzów kopalnie uranu.

Rosja skorzystała z okazji i zaproponowała, że chętnie zastąpi Francję. Ponieważ Niger, choć bogaty w surowce, boryka się z deficytem energii elektrycznej, którą w dużej mierze importuje, rosyjska państwowa korporacja Rosatom zaproponowała budowę elektrowni jądrowej.

Obietnice Rosji

Niger nie jest pierwszym afrykańskim krajem, który usłyszał rosyjskie obietnice. Kreml pochwalił się niedawno, że Rosatom podpisał umowy dotyczące wytwarzania energii jądrowej z co najmniej 20 krajami tego kontynentu, w tym z Algierią, Burkiną Faso, Etiopią, Gwineą, Mali, Kenią, Republiką Południowej Afryki i Tunezją.

Dotychczas w żadnym z tych krajów nie powstała elektrownia jądrowa, a szanse na jej wybudowanie w Nigrze są minimalne, przede wszystkim ze względu na brak bezpieczeństwa.

Sytuacja w Nigrze

Niger walczy obecnie z islamistycznymi grupami zbrojnymi, w tym z Państwem Islamskim Prowincji Sahel (ISSP) i rywalizującą z nim Grupą Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM), a także z Boko Haram i z dżihadystami z Prowincji Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWAP).

Między innymi z tego powodu Francja uznała lokalny program nuklearny za niepraktyczny.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Joe Penney / Reuters / Forum

RosjaFrancjaKremluranNiger
Pozostałe wiadomości

Ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale było silniejsze niż wcześniej szacowano. Wszystko dzięki konsumentom, którzy zwiększyli wydatki przez niepokoje związane z wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa - podał portal stacji CNN.

Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"

Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"

28 sierpnia 2025, 19:05
Źródło:
CNN

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. - Żyjąc w realiach tak dużego deficytu, nie mamy specjalnie marginesu na niepowodzenia, które nie zawsze od nas zależą - stwierdził w TVN24 doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej" dodał, że "bardziej martwi długi termin" i to, że "punkt odniesienia, od którego ten deficyt miałby się obniżać, jest stale przesuwany".

Budżet 2026. "To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"

Budżet 2026. "To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"

28 sierpnia 2025, 18:04
Źródło:
tvn24.pl

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że deficyt budżetowy w przyszłym roku wyniesie ponad 270 miliardów złotych.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok

28 sierpnia 2025, 15:57
Źródło:
PAP

Jest rekordowy pod wieloma względami - tak o projekcie budżetu na 2026 rok mówił premier Donald Tusk. - Koniec z drożyzną - podkreślił szef rządu.

Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

Tusk: to nie jest nasze ostatnie słowo

28 sierpnia 2025, 14:59
Źródło:
PAP

Resort pracy przygotował projekt, który zakłada wypłatę zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia choroby pracownika. Propozycja będzie rozpatrywana teraz podczas posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt

Zmiany w zasiłku chorobowym. Jest projekt

28 sierpnia 2025, 16:55
Źródło:
PAP

Z okazji początku roku szkolnego niektórzy z rodziców mogą otrzymać dodatkowe przelewy w łącznej wysokości nawet ponad 500 złotych. Chodzi o szereg świadczeń wspierających wychowanie dzieci. Wyjaśniamy, kto i ile może dostać.

Dodatkowe pieniądze na początek roku szkolnego. Jak dostać świadczenia?

Dodatkowe pieniądze na początek roku szkolnego. Jak dostać świadczenia?

28 sierpnia 2025, 15:28
Źródło:
tvn24.pl

We wrześniu ma pojawić się projekt ustawy, który będzie zakładał mrożenie cen energii na czwarty kwartał 2025 roku oraz wprowadzi bon ciepłowniczy - zapowiedział Miłosz Motyka, minister energii. Z kolei Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu i środowiska, powiedziała, że dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej zostaną zrealizowane pozaustawowo.

Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu

Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu

28 sierpnia 2025, 13:45
Źródło:
PAP

We Włocławku powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. To jedno z uzgodnień porozumienia między Orlenem a Synthos Green Energy - podał Orlen.

Tu powstanie "pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa". Jest porozumienie

Tu powstanie "pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa". Jest porozumienie

28 sierpnia 2025, 9:46
Źródło:
PAP

Orlen ogłosił, że we Włocławku powstanie nie tylko pierwsza w Polsce, ale także w Europie, mała modułowa elektrownia jądrowa, czyli SMR. Wyjaśniamy, co to jest.

Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR

Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR

28 sierpnia 2025, 12:58
Źródło:
tvn24.pl

Tysiące miejsc pracy jest zagrożonych po tym, gdy Biały Dom wstrzymał budowę niemal ukończonej farmy wiatrowej u wybrzeży Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. To kolejny cios administracji Trumpa wymierzony w energetykę wiatrową.

Trump wstrzymał wielką inwestycję. Tysiące miejsc pracy zagrożonych

Trump wstrzymał wielką inwestycję. Tysiące miejsc pracy zagrożonych

28 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
CNN

Wyobraźmy sobie taką scenę: twój samolot właśnie wylądował w Antalyi w Turcji, a ty nie możesz się doczekać, by wysiąść. Odpinasz pasy, wyskakujesz z fotela i wyciągasz torbę z półki nad głową, pełen zapału do rozpoczęcia urlopu. Ale trochę się pospieszyłeś. Stewardessa zabiera cię na bok i nakłada szybki mandat w wysokości 62 euro (265 złotych). W tym roku Europa rozprawia się z nieokrzesanymi turystami.

"Mieszkańcy mają dość". Nawet 13 tysięcy złotych mandatu

"Mieszkańcy mają dość". Nawet 13 tysięcy złotych mandatu

28 sierpnia 2025, 11:43
Źródło:
BBC

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w środę dwie nowelizacje: ustawę o zapasach ropy i gazu oraz ustawę o środkach ochrony roślin. Wyjaśniamy, jakie rozwiązania zawierały i jak te weta uzasadnia Kancelaria Prezydenta.

"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?

"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?

28 sierpnia 2025, 13:29
Źródło:
tvn24.pl

SK Telecom, największy operator komórkowy w Korei Południowej, będzie musiał zapłacić 134,8 miliarda wonów (97 milionów dolarów) za wyciek danych wszystkich abonentów. To najwyższa kara nałożona przez Południowokoreańską Komisję Ochrony Danych Osobowych od czasu jej powstania w 2020 roku.

Wyciek danych wszystkich klientów. Rekordowa kara

Wyciek danych wszystkich klientów. Rekordowa kara

28 sierpnia 2025, 9:11
Źródło:
PAP

Kawa w sklepach drożeje w dwucyfrowym tempie. Jak wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito mielona podrożała sklepach w ujęciu rocznym o niemal 18 procent, a rozpuszczalna o blisko 17 procent. Mało jest promocji, które mogłyby złagodzić podwyżki.

Dwucyfrowy wzrost cen popularnego produktu

Dwucyfrowy wzrost cen popularnego produktu

28 sierpnia 2025, 6:49
Źródło:
PAP

Zapasy ropy wystarczą nam na od 25 do 30 dni i jeśli dostawy rurociągiem Przyjaźń nie zostaną przywrócone we wrześniu, Węgry i Słowacja będą musiały skorzystać z rezerw strategicznych - powiedział w środę tygodnikowi "Mandiner" Zsolt Hernady, prezes węgierskiego koncernu energetycznego MOL.

Szef giganta zabrał głos w sprawie ropy z Rosji

Szef giganta zabrał głos w sprawie ropy z Rosji

28 sierpnia 2025, 7:46
Źródło:
PAP

Władze Florencji zamierzają używać kamer termowizyjnych i narzędzi sztucznej inteligencji do monitoringu napływu turystów. System ma działać w historycznym centrum miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pilotażowy projekt we włoskim mieście. Dotyczy turystów

Pilotażowy projekt we włoskim mieście. Dotyczy turystów

28 sierpnia 2025, 8:33
Źródło:
PAP

Prezydent USA Donald Trump obiecał wyborcom jesienią ubiegłego roku, że szybko pokona inflację po powrocie do Białego Domu. Bezprecedensowe i nieustępliwe ataki Trumpa na Rezerwę Federalną mogą przynieść dokładnie odwrotny skutek - przestrzegają ekonomiści w rozmowie z CNN.

"Trump łamie kardynalną zasadę"

"Trump łamie kardynalną zasadę"

27 sierpnia 2025, 21:45
Źródło:
CNN