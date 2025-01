"Niemcy pracują zbyt mało"

Niemiecka gospodarka z problemami

- W efekcie postawiono na dostawcę gazu, który okazał się całkowicie niewiarygodny - Rosję. To wymusiło gwałtowną rozbudowę terminali LNG oraz sprowadzanie surowca w okresie najwyższych cen. Z kolei branży motoryzacyjnej stworzono stanowczo zbyt "cieplarniane warunki", co wyeliminowało wszelkie bodźce do innowacyjności i doprowadziło do stagnacji - podkreślił ekspert OSW.