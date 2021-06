Szukasz pracy za granicą? Tych miast unikaj, są najdroższe do życia

Aszchabad to obecnie najdroższe miejsce do życia dla ekspatów, czyli wysokiej klasy specjalistów pracujących za granicą - wynika z najnowszego rankingu firmy konsultingowej Mercer. Azjatycka metropolia wyprzedziła Hongkong i stolicę Libanu Bejrut.

Raport to ważny wskaźnik dla firm, które wysyłają swoich pracowników za granicę. Ułatwia im bowiem m.in. obliczenie różnych wydatków, np. diet. Mercer oblicza koszty życia w 209 miastach biorąc pod uwagę wydatki na transport, jedzenie, czynsz, rozrywkę czy ubrania. Wpływ na zmiany w rankingu mają również wahania kursów walutowych.

Warszawa w górę

W najnowszym raporcie Aszchabad zamienił się miejscami z Hongkongiem. Jest to o tyle zaskakujące, że stolica Turkmenistanu nie jest prężnym pod względem ekonomicznym miastem, który przyciąga biznes. Wręcz przeciwnie, swoje wysokie miejsce w rankingu zawdzięcza raczej problemom gospodarczym - komentuje BBC.

Jean-Philippe Sarra z Mercera powiedział agencji AFP, że "wysoka inflacja" przyczyniła się do najwyższej pozycji Aszchabadu w najnowszym rankingu. Inflacja to wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Turkmenistan znany jest z autokratycznego rządu i dużych rezerw gazu, ale od wielu lat zmaga się z kryzysem, który doprowadził wielu obywateli do ubóstwa.