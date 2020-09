Zapłacą więcej za Nagrodę Nobla

Coraz większy kapitał

Od początku 2012 roku kapitał, którym zarządza Fundacja Noblowska w Sztokholmie, wzrósł z prawie 3 mld koron do 4,6 mld koron. W tym okresie roczny zwrot z inwestycji był bliski 9 proc. rocznie. W 2011 roku z powodu skutków światowego kryzysu, w tym spadków na giełdach, wartość Nagrody Nobla została obniżona z 10 mln do 8 mln koron, a fundacja poczyniła oszczędności związane ze swoją działalnością. W 2017 roku na skutek ustabilizowania finansów zwiększono wielkość Nagrody Nobla z 8 mln koron do 9 mln. W tym roku ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla rozpocznie się 5 października. Z powodu restrykcji epidemicznych 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora nagrody Alfreda Nobla w Sztokholmie oraz w Oslo nie odbędą się tradycyjne uroczystości, w których zazwyczaj uczestniczy ponad 1000 osób. Planowane są spotkania w niewielkim gronie oraz łączenia z laureatami online. Nagroda Nobla oprócz pieniędzy to także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom.