Koszulki Messiego zniknęły z półek na całym świecie. Szał na biało-niebieskie stroje

czytaj dalej

Został okrzyknięty arcydziełem inżynierii, a Drew Barrymore wyznała, że była przekonana, że postać E.T. jest prawdziwa. Dlatego podczas zakończonej 18 grudnia aukcji "Icons & Idols: Hollywood" jednym z najcenniejszych był właśnie model E.T. Dom aukcyjny niewiele pomylił się w swoich szacunkach, przewidując, że wartość słynnego kosmity może osiągnąć od 2 do 3 milionów dolarów. Ostatecznie anonimowy nabywca kupił ten znany filmowy rekwizyt za 2 miliony 560 tysięcy dolarów.